İmamoğlu'ndan kritik uyarı: Her an baskın yağışlar bizimle olacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara ani şekilde görülen baskın kar yağışlarına karşı uyararak "Meteorolojinin uyarılarına göre her an baskın yağışlar bizimle olacak. Bu hafta boyunca soğuk hava dalgası devam edecek" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) İstanbul'daki karla mücadele çalışmalarını denetleyip son durum ile ilgili açıklama yaptı. Cuma gününden beri kar yağışını takip ettiklerini dile getiren İmamoğlu “Bu yıl karın çok enteresan bir seyri var. Bir bölgeye birden kar yağıyor. Bir anda yoğun bir kalınlık oluşabiliyor. Kırsalda 25 santim ve üzerine çıktığı gözleniyor. Bu hafta boyunca soğuk hava dalgası devam edecek” diye konuştu.
“BASKIN KAR YAĞIŞLARI BİZİMLE OLACAK”
İstanbul’un herhangi bir yerinde her an ani bastıran kar yağışları görülebileceğini uyarısında bulunan İmamoğlu “Meteorolojinin verdiği uyarılara göre her an baskın yağışları bizimle olacak. Vatandaşlarımıza olan uyarımız devam etmektedir.
Her ne kadar trafikle ilgili akışı en verimli şekliyle şu an sürdürdüğümüzü ifade etsek de bir anda bastıran bir kar, kış koşullarına hazırlık olmayan bir araç ya da yoğunlaşan trafikten dolayı tıkanıklık o yollara hizmet etmemizi de engelleyecek. Lütfen vatandaşlarımız bu koordineli çalışmalarına bizimle devam etsinler. Hiçbir vatandaşımız acil ihtiyacını hissettiğinde kendini yalnız hissetmesin. Bizler 7/24 onların yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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