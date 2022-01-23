Meteoroloji'den kritik uyarı: 10 yılın en soğuğu...
Denizli'nin en yüksek rakımlı ilçelerinden olan Çameli'de, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde kent merkezinde eksi 15 ile yükseklerde ise eksi 20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den Denizli'nin Çameli ilçesine kar ve soğuk hava uyarısı geldi.
Meteoroloji Genel Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; ilçe genelinde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının kent merkezinde eksi 15, yüksek kesimlerde ise eksi 20 dereceye kadar düşebileceği tahmin ediliyor. Ağır kış şartlarının etkisini sürdürdüğü ilçenin, son 10 yılın en soğuk günlerini yaşaması bekleniyor.
KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR
Kentin yüksek kesimlerinde günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren ilçe merkezinde de kendisini gösterdi. Hava sıcaklığının gündüz eksi 10 dereceye kadar düştüğü kentte, kar yağışının devam etmesi halinde gece soğuk havanın etkisini artıracağını tahmin ediyor. Kar kalınlığının kentte yer yer 10 santimetre olarak görülürken, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.
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