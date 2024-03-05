İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e çağrı: 'İtibarını acemi bir adaya ezdirme'

Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:43

Güncelleme: 05.03.2024 - 11:44

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın 'Yeni Bir Sabah' programında sorularını yanıtlıyor.

İmamoğlu’nun konuşmalarından satır başları şu şekilde:

“Bizim yönetim anlayışımızda, hizmet anlayışımızda, siyaset anlayışımızda da İstanbul İttifakı var. Bu partiler ötesi bir durum.

“GENÇLER DEVRİM YAPACAK”

İstanbul ittifakı diye boşuna demedik. Hizmet ve siyaset anlayışımızda var. Partiler ötesi bir durum. Aylar önce bir gazeteye yazmıştım. Bu ittifak partiler ötesi bir ittifaktır. Sahada da bu ittifak var. Bu seçim sürprizleriyle Türkiye demokrasi, yerel seçim tarihine, yeni nesil belediyecilik tarihine başlangıç noktası olarak yazacak. Özellikle gençler devrim yapacak.

“150 PROJE DEDİK, 300’E ÇIKARDIK”

5 yılın en göze çarpan hattı ekonomi. Çünkü biz emarelerini yerel seçim öncesi göstermeye başlayan kriz sinyallerini veren dönemi yaşamaya başlamıştık. Buna rağmen yeni yatırımlar diyerek tıkır tıkır çalışan belediye kavramını öne çıkardık. 150 proje dedik, 300’e çıkardık. Yatırım yapan, kalkınmacı bir belediyeciliği. İstanbul’un yoksullukla mücadeleyi önde tutan bir belediyeciliği yaptık.

“SIFIR DESTEK ALDIK”

700 terörist dendi, bir kişi çıkmadı. Hırsız dediler, siyasi jargon dediler. Böyle bir şey olabilir mi. Yatırımın yanında böyle bir saldırı altındaydık. 6. ayda bir pandemi yaşadık ve hayat dondu. Pandemide dünyada en yerel yönetimler desteklendi, biz sıfır destek aldık. İnanılmaz bir gelir düşüşü oldu.”

“ERDOĞAN OY VERMEYENLERİ BAL GİBİ CEZALANDIRIYOR”

İmamoğlu 'Erdoğan oy vermeyenleri cezalandırıyor mu?' sorusuna şu cevabı verdi:

“Bal gibi cezalandırıyor. Kendi söyledi. Hatay’da hizmet geldi mi dedi. Düşünebiliyor musunuz, olacak iş değil. Türkiye’yi tabii ki siz yönetiyorsunuz. Siz yönettiğiniz için ekonomi kötü. Biz yönettiğimiz için metro yapıyoruz.”

“BORÇLANMAMIZA İZİN VERMEDİLER”

İmamoğlu “5 yıllık dönemde gelir 17 milyar dolara düştü. Merkezi sistemden aldığımız gelirin payı yüzde 65’e kadar düştü. Gider de yaklaşık 19 milyar dolar. Satış izinlerimizin yüzde 40’ını vermediler. Bizim borçlanmamıza izin vermediler, ona rağmen kasayı döndürdük. Önceki döneme göre bütçe açığını neredeyse yarıya indirmişiz. Bütçe dengesi yakalamışız. Pandemiye ve sosyal yardımları kat kat artırmamıza rağmen. 1 milyon 200 bin haneye kadar çıktı sosyal yardımlar. Bu dönemde 10 metroyu stop ettiler. Bizim dönemde 10’u birden başlatıldı. Yenilerine başlanacaktı, müsaade etmediler” ifadelerini kullandı.

“ALLAH HERKESE BÖYLE BİR RAKİP VERSİN”

AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum’a yönelik bir soruya da cevap veren İmamoğlu “Allah herkese öyle rakip versin derim de ayıp olacak. Ama ben öyle rakip de istemiyorum. Keşke bu vasat tavırları yapmasaydı. Bir hukukumuz var. Eleştireceğim çok şey var. Bizim Gazze'ye yardım hazırlığımızı da bilmiyor. Bugün TIR'larımız yola çıkacak.

Benim İstanbul'da 35 yıllık hayatım var. Daha dün yine Metrobüs'ü Sultanbeyli'ye getireceğim demiş. Biz Sultanbeyli'ye metro götürdük zaten. İstanbul'u bilmiyor” dedi.

"İSTANBUL'A 2036 OLİMPİYAT OYUNLARINI GETİRECEĞİZ"

İmamoğlu “Ben spor insanıyım, tüm kulüplerle aram iyi. Yarın da Beşiktaş'ı ziyaret edeeceğim.Kişiler geleri geçer. İstanbul'a 2036 Olimpiyat Oyunları'nı getireceğiz” diye konuştu.

"YAPMASAYDIN ŞİMŞEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Murat Kurum ile fotoğraf vermesi hakkında da konuşan İmamoğlu "Bana randevu veren iki bakandan birisi Mehmet Şimşek'ti. Kendisine teşekkür ederim. Şimşek'e saygı duyuyorum. Yapmasaydın Şimşek. İtibarını bir acemi adaya ezdirme. Sen itibarlı bir insansın. İyi bir ekonomistsin. Ülkede faydalı bir bürokrasi geçmişin var. Bu ülkeye dair de güzel hizmetler verdin" ifadelerini kullandı.