İmamoğlu'ndan Mersin mitingi mesajı

03 Ocak 2022 Pazartesi, 21:44

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da hem CHP hem İYİ Parti liderinin Mersin'deki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Genel Başkanım Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener; Millet İttifakı belediyelerimiz zor günlerde hem sosyal projeleri hem de metro gibi temel yatırımları hayata geçiriyor. Bu projeler iktidara yürüyüşümüzün kilometre taşlarıdır” dedi.

İmamoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i de tebrik etti.