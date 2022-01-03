İmamoğlu'ndan Mersin mitingi mesajı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP ve İYİ Parti liderlerinin Mersin mitingindeki fotoğraflarını paylaşarak destek oldu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da hem CHP hem İYİ Parti liderinin Mersin'deki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Genel Başkanım Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener; Millet İttifakı belediyelerimiz zor günlerde hem sosyal projeleri hem de metro gibi temel yatırımları hayata geçiriyor. Bu projeler iktidara yürüyüşümüzün kilometre taşlarıdır” dedi.
İmamoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i de tebrik etti.
Genel Başkanım Sayın @kilicdarogluk ve Sayın @meral_aksener— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 3, 2022
Millet İttifakı belediyelerimiz zor günlerde hem sosyal projeleri hem de metro gibi temel yatırımları hayata geçiriyor. Bu projeler iktidara yürüyüşümüzün kilometre taşlarıdır.
Tebrikler @SecerVahap ???????????? pic.twitter.com/yrjH52mo79
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