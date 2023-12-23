İmamoğlu'ndan yerel seçim açıklaması: 'Gitmeye niyetimiz yok'

Yayınlanma: 23.12.2023 - 16:25

Güncelleme: 23.12.2023 - 16:25

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kiptaş Kartal Kaper Sitesi Daire Belirleme kuru çekiminde konuştu.

İmamoğlu, kentsel dönüşüm ve depreme dikkat çekerek kamu kurumlarının birlikte çalışması gerektiğini söyledi. Yerel seçimlere ilişkin de mesaj veren İmamoğlu, "Bizim bu dönem gitmeye niyetimiz yok" dedi.

"HIZLI OLMAK ZORUNDAYIZ"

Beklenen Marmara depremi için "80 yıl geçse de hazırlayamayacağımızı gördük" diyen İmamoğlu, "Başka yöntemler devreye aldık. Bu işler böyle olmayacak hızlı olmak zorundayız. Ama hızlı olmak hata yapmak demek değildir. Ben her birinizin yuvasının sağlam olmasıyla kafamı yastığa daha rahat koyabiliriz" ifadelerini kullandı.

"BIRAKIN BU İŞİ, MİLLETİN İŞİNİ ÇÖZELİM"

Son olarak 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin mesajlar da veren İmamoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul Belediye Başkanlığı 16 milyon İstanbullunun. Belediye başkanı seçimle gelir, seçimle gider. Bizim bu dönem gitmeye niyetimizi yok onu söyleyeyim de. Kanal İstanbul için gece gündüz çalışıyorlar, neden? Birilerinin arsası var diye, Bırakın bu işi, milletin işini çözelim. İstanbul'da askeri alanlar imara açıldı, lüks konut yapılıyor, yanına yanaşamazsınız. Halkçı çözüm gerekiyor.

Biz önce sizin gönlünüzdeki sevgi ve saygıya talibiz, oy sonradan gelir. Bize vereceğiniz her oy bizi daha da güçlendirir. Ben sizin emanetçinizim sizin her kuruşunuza sahip çıkacağım. Bizim bütçemiz bereketli bütçe, israfa, ranta, parayı çarçur etmeye son. Bu şekilde işimize son gaz devam edeceğiz. İstanbul için başta deprem meselesi için daha büyük hedefler koyacağız."