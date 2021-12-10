İmamoğlu'nun çağrısının ardından Mercedes-Benz Türk'ten açıklama
İBB'nin Mercedes-Benz firmasını otobüs tamir ihalesinden elediği iddialarına ilişkin İBB Başkanı İmamoğlu, "150 yıllık İETT'ye, kendi markaları ve firmaları üzerinden iftira atılıyor. Bu iftiraya müsaade etmemeliler. Mercedes firmasını, çok acil olarak açıklama yapmaya davet ediyorum" demişti. Mercedes-Benz Türk’ten açıklama yapıldı.
Mercedes-Benz Türk, İstanbul BüyükŞehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısının ardından açıklama yaptı, "Tüm kıymetli kurum ve kuruluşlarımızın ihalelerine teknik ve ticari değerlendirmelerimize uygun olduğu müddetçe katıldık" dedi.
İBB'nin Mercedes-Benz firmasını otobüs tamir ihalesinden elediği iddialarına ilişkin İBB Başkanı İmamoğlu, "150 yıllık İETT'ye, kendi markaları ve firmaları üzerinden iftira atılıyor. Bu iftiraya müsaade etmemeliler. Mercedes firmasını, çok acil olarak açıklama yapmaya davet ediyorum" demişti.
Mercedes-Benz Türk’ten yapılan açıklamada, "Ticari bir şirket olarak, açılan ve davet edildiğimiz kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumların her ihalesini tek tek değerlendiriyoruz. Tüm kıymetli kurum ve kuruluşlarımızın ihalelerine teknik ve ticari değerlendirmelerimize uygun olduğu müddetçe katıldık" ifadelerini kullandı.
MERCEDES-BENZ TÜRK: İHALELERE KATILDIK
Mercedes-Benz Türk yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye’deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan Mercedes-Benz Türk olarak 54 yılı aşkın süredir üretimimizle, istihdamımızla, AR-GE faaliyetlerimiz ve ihracatımızla Türkiye için çalışıyor, Türkiye için değer üretiyoruz.
1968 yılından bu yana ürettiğimiz 95 bini aşkın otobüsle, başta Türkiye olmak üzere 70'ten fazla ülkede şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında hizmet veriyoruz.
İstihdam ettiğimiz 6 binin üzerindeki personelimizle Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biriyiz. Otobüs, kamyon, AR-GE ve diğer alanlardaki hizmet ihracatımızla 2020 yılında en fazla ihracat yapan ilk 10 şirket arasında yer aldık.
Ticari bir şirket olarak, açılan ve davet edildiğimiz kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumların her ihalesini tek tek değerlendiriyoruz. Tüm kıymetli kurum ve kuruluşlarımızın ihalelerine teknik ve ticari değerlendirmelerimize uygun olduğu müddetçe katıldık.
Mercedes-Benz Türk olarak bundan sonra da benzeri süreçlere katılmaya, kazandığımız tüm ihalelerde şimdiye kadar olduğu gibi üzerimize düşeni hakkıyla yapmaya, şeffaf ve dürüst iş kültürümüzle, titizlik ve disiplinle Türkiye için üretmeye devam edeceğiz."
İBB'DEN TEPKİ GECİKMEDİ
İBB Sözcüsü Murat Ongun, açıklamaya ilişkin, "İktidar sözcüleri @MercedesTurkiye’yi kullanarak, 150 yıllık İETT’ye iftira atıyor. İBB Başkanımız, Mercedes’i onurlu bir açıklamaya davet etti. Firma ise “ihaleye katıldık, teklif verdik” bile diyemedi, yani fincancı katırlarını ürkütmemeyi tercih etti" ifadelerini kullandı.
İktidar sözcüleri @MercedesTurkiye’yi kullanarak, 150 yıllık İETT’ye iftira atıyor. İBB Başkanımız, Mercedes’i onurlu bir açıklamaya davet etti. Firma ise “ihaleye katıldık, teklif verdik” bile diyemedi, yani fincancı katırlarını ürkütmemeyi tercih etti.https://t.co/3KOIifVqXb— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 10, 2021
İMAMOĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?
İmamoğlu, bugün yaptığı açıklamada, şunları söylemişti:
- Mercedes firması, ihaleye katıldı. Teklif de vermiş. Dolayısıyla buradan çağrı yapmak durumundayım Mercedes firmasına. Karşısında 150 yıllık İETT firması var. İETT’yle çalışan bir kurumdur Mercedes daha öncesinde de. Şu anda bile bizde dönen otobüsleri var.
- Dolayısıyla 150 yıllık İETT’ye, kendi markaları ve firmaları üzerinden iftira atılıyor. Bu iftiraya müsaade etmemeliler. Mercedes firmasını, çok acil olarak açıklama yapmaya davet ediyorum. Bu iftiraya seyirci kalmasınlar, ayıptır. Bir avuç, yalan ve iftirayla konuşan insanlara müsaade etmeyecek böylesi bir uluslararası ve önemli bir kurum.
Video Haberler
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
En Çok Okunan Haberler
- Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı
- Babadan tepki çeken sözler
- Müge Anlı'da hareketli anlar
- Zonguldak'ta korkutan patlama: Yaralılar var
- Erdoğan'dan partisine 'Kılıçdaroğlu' fırçası
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Asgari ücret toplantısında asgari geçim tutarı açıklandı
- 'Bu beyefendiyi tıbben incelesinler'
- Seren Serengil hastaneye kaldırıldı
- Katar'dan dikkat çeken fotoğraf karesi