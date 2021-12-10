İmamoğlu'nun çağrısının ardından Mercedes-Benz Türk'ten açıklama

10 Aralık 2021 Cuma, 21:44

Mercedes-Benz Türk, İstanbul BüyükŞehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısının ardından açıklama yaptı, "Tüm kıymetli kurum ve kuruluşlarımızın ihalelerine teknik ve ticari değerlendirmelerimize uygun olduğu müddetçe katıldık" dedi.

İBB'nin Mercedes-Benz firmasını otobüs tamir ihalesinden elediği iddialarına ilişkin İBB Başkanı İmamoğlu, "150 yıllık İETT'ye, kendi markaları ve firmaları üzerinden iftira atılıyor. Bu iftiraya müsaade etmemeliler. Mercedes firmasını, çok acil olarak açıklama yapmaya davet ediyorum" demişti.

Mercedes-Benz Türk’ten yapılan açıklamada, "Ticari bir şirket olarak, açılan ve davet edildiğimiz kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumların her ihalesini tek tek değerlendiriyoruz. Tüm kıymetli kurum ve kuruluşlarımızın ihalelerine teknik ve ticari değerlendirmelerimize uygun olduğu müddetçe katıldık" ifadelerini kullandı.

MERCEDES-BENZ TÜRK: İHALELERE KATILDIK



Mercedes-Benz Türk yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan Mercedes-Benz Türk olarak 54 yılı aşkın süredir üretimimizle, istihdamımızla, AR-GE faaliyetlerimiz ve ihracatımızla Türkiye için çalışıyor, Türkiye için değer üretiyoruz.

1968 yılından bu yana ürettiğimiz 95 bini aşkın otobüsle, başta Türkiye olmak üzere 70'ten fazla ülkede şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında hizmet veriyoruz.

İstihdam ettiğimiz 6 binin üzerindeki personelimizle Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biriyiz. Otobüs, kamyon, AR-GE ve diğer alanlardaki hizmet ihracatımızla 2020 yılında en fazla ihracat yapan ilk 10 şirket arasında yer aldık.

Ticari bir şirket olarak, açılan ve davet edildiğimiz kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumların her ihalesini tek tek değerlendiriyoruz. Tüm kıymetli kurum ve kuruluşlarımızın ihalelerine teknik ve ticari değerlendirmelerimize uygun olduğu müddetçe katıldık.

Mercedes-Benz Türk olarak bundan sonra da benzeri süreçlere katılmaya, kazandığımız tüm ihalelerde şimdiye kadar olduğu gibi üzerimize düşeni hakkıyla yapmaya, şeffaf ve dürüst iş kültürümüzle, titizlik ve disiplinle Türkiye için üretmeye devam edeceğiz."

İBB'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

İBB Sözcüsü Murat Ongun, açıklamaya ilişkin, "İktidar sözcüleri @MercedesTurkiye’yi kullanarak, 150 yıllık İETT’ye iftira atıyor. İBB Başkanımız, Mercedes’i onurlu bir açıklamaya davet etti. Firma ise “ihaleye katıldık, teklif verdik” bile diyemedi, yani fincancı katırlarını ürkütmemeyi tercih etti" ifadelerini kullandı.

İktidar sözcüleri @MercedesTurkiye’yi kullanarak, 150 yıllık İETT’ye iftira atıyor. İBB Başkanımız, Mercedes’i onurlu bir açıklamaya davet etti. Firma ise “ihaleye katıldık, teklif verdik” bile diyemedi, yani fincancı katırlarını ürkütmemeyi tercih etti.https://t.co/3KOIifVqXb — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 10, 2021

İMAMOĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?

İmamoğlu, bugün yaptığı açıklamada, şunları söylemişti: