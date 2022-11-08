İmamoğlu'nun YSK davasında 'yargıya telkin' iddiasına hukukçulardan tepki: 'Hukuka güveni derinden sarsar'

08 Kasım 2022 Salı, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davadaki “siyasi baskı” iddiaları gündeme oturdu.

Yazarımız Barış Terkoğlu, önceki gün yayımlanan köşe yazısında İmamoğlu’nun davasına bakan eski hâkimin “İmamoğlu’na iki yıldan fazla ceza vererek, onu siyasi yasaklı hale getirmem telkin edildi” dediğini yazdı.

İBB başkanının Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret iddiasıyla 4 yıl hapis istemiyle yargılandığı davayla ilgili iddiaları hukukçu Celal Ülgen Cumhuriyet’e değerlendirdi. Ülgen şunları söyledi: “AKP ne olursa olsun iktidarda kalmak için çeşitli olasılıklara göre önlem almayı düşünerek ‘Ya aday olursa’ diye Sayın İmamoğlu için de birtakım ön hazırlıklar yapmıştı. Bu hazırlığa göre Ekrem İmamoğlu davası sürdürülecek ve iyi bir zamanlama ile operasyon yapılarak seçilme hakkı elinden alınacaktı. Bu planın işleyip işlemeyeceği ya da nasıl işleyeceği bilinmiyordu.”

Bu iddiaların, “işin nerelere kadar vardığının” göstergesi olduğunu söyleyen Ülgen, “Bunların bir elinde yargı diğer elinde av var. Yargı ile avlanma mevsimi aslında artık sona erdi. Onlar bunun farkında değil. Bu kez Türkiye seçimlerini kaybedecekler. Bu süreçte, sona giden yolda yargının da istedikleri gibi davranmayacağını artık görüyoruz” ifadelerini kullandı.

"HUKUKA GÜVENİ SARSAR"

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, “yargıya telkin” iddiaları için “Böyle bir şeyin gerçek olmamasını diliyorum” dedi.

“Adalete güven” vurgusu yapan Polat, “Hukuk devletine güveni sarsan bir olay olur. Hukuk devleti içerisinde buna müdahale etmeye cüret eden kim varsa gereğinin yapılması gerekir. Resen harekete geçip yetkililer tarafından konunun incelenmesi gerekiyor. Biz de hukuki girişimler açısından ne yapacağımıza karar vereceğiz ama bunların konuşuluyor olmaması gerekirdi. Çok üzücü” ifadelerini kullandı. Davada İmamoğlu için “siyasi yasak” istendiğini anımsatan Polat, “Siyasi bir yasak beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.