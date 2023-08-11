İmdat Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Askeri Fabrikalar Genel Müdürü kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında İçişleri Bakanlığı'nda atamalar gerçekleşti. Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne İmdat Ersoy getirildi. Peki, İmdat Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Askeri Fabrikalar Genel Müdürü kimdir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 12:26
İmdat Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Askeri Fabrikalar Genel Müdürü kimdir?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne İmdat Ersoy getirildi. Peki, İmdat Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Askeri Fabrikalar Genel Müdürü kimdir? İşte ayrıntılar...

ASKERİ FABRİKALAR GENEL MÜDÜRÜ KİM OLDU?

Askeri Fabrikalar Genel Müdürü görevinin İmdat Ersoy yapmaktadır.

İMDAT ERSOY KİMDİR?

1973 yılında Almanya'da dünyaya gelen Ersoy, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak kariyerine başlayan İmdat Ersoy, Müfettiş, Başmüfettiş ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de yerine getirdi. Evli 2 çocuk babası olan İmdat Ersoy, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

İmdat Ersoy, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne atandı.


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