Yayınlanma: 11.08.2023 - 11:57

Güncelleme: 11.08.2023 - 11:57

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atamalar yapıldı. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Küçükler getirildi. Yurttaşlar, Ahmet Küçükler'in hayatını merak etti. Peki, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Küçükler kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Küçükler'in önceki görevleri neler? İşte Ahmet Küçükler'in hayatı ve biyografisi...

AHMET KÜÇÜKLER KİMDİR?

Ahmet Küçükler, ilk ve orta öğrenimlerini Erzurum’da, yüksek öğrenimlerini ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı.

1996-2004 yılları arasında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığında Avukat/I.Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı.

Ahmet Küçükler, 2004-2009 ile 2009-2014 yılları arasında iki dönem Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanıolarak hizmet etti.

Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği ve Doğu Anadolu Belediyeler Birliğinde Başkan olarak görevlerde bulundu. 2017-2019 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı I.Hukuk Müşavirliği görevini müteakip, 2019 yılından itibaren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü olarak görevine devam ediyor.

AHMET KÜÇÜKLER EVLİ Mİ?

Ahmet Küçükler, evli ve üç çocuk babasıdır