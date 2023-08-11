Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Küçükler kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Küçükler'in önceki görevleri neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atamalar yapıldı. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Küçükler getirildi. Yurttaşlar, Ahmet Küçükler'in hayatını merak etti. Peki, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Küçükler kimdir, kaç yaşında, nereli? Banu Aslan'ın önceki görevleri neler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 11:57
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Küçükler kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Küçükler'in önceki görevleri neler?
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atamalar yapıldı. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Küçükler getirildi. Yurttaşlar, Ahmet Küçükler'in hayatını merak etti. Peki, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Küçükler kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Küçükler'in önceki görevleri neler? İşte Ahmet Küçükler'in hayatı ve biyografisi...

AHMET KÜÇÜKLER KİMDİR?

Ahmet Küçükler,  ilk  ve  orta  öğrenimlerini   Erzurum’da, yüksek öğrenimlerini   ise  Ankara  Üniversitesi  Hukuk  Fakültesi, Atatürk Üniversitesi  İlahiyat Fakültesinde tamamladı.

1996-2004  yılları  arasında  Erzurum  Büyükşehir Belediye  Başkanlığında  Avukat/I.Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı.

Ahmet Küçükler, 2004-2009 ile 2009-2014  yılları  arasında  iki  dönem Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanıolarak hizmet etti.

Türkiye  Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği  ve  Doğu Anadolu Belediyeler Birliğinde Başkan olarak görevlerde bulundu. 2017-2019 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı I.Hukuk Müşavirliği görevini müteakip, 2019  yılından  itibaren  Çevre,  Şehircilik  ve  İklim  Değişikliği  Bakanlığı  Hukuk  Hizmetleri Genel Müdürü olarak görevine devam ediyor.

AHMET KÜÇÜKLER EVLİ Mİ?

Ahmet Küçükler, evli ve üç çocuk babasıdır


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