Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan kimdir? İbrahim Taşyapan kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 11.08.2023 - 11:50

Güncelleme: 11.08.2023 - 11:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne İbrahim Taşyapan getirildi.



İBRAHİM TAŞYAPAN KİMDİR?

İbrahim Taşyapan 28 Haziran 1964 yılında Yeşilhisar'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Göynücek, Şavşat, Karapınar Kaymakamlıkları, Bayburt ve Rize vali Yardımcılıkları, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Personel Genel Müdürlüğü yapmıştır. Bakanlar Kurulunun 2013/4699 sayılı vali atamaları hakkındaki kararının 9 Mayıs 2013 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanmasıyla Bingöl valiliğine atandı. 19 Şubat 2015 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 2015/7295 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Van Valiliğine atandı. 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Merkez Valiliğine atandı.

İBRAHIM TAŞYAPAN'IN ÖZEL YAŞAMI



İbrahim Taşyapan, evli ve üç çocuk babasıdır.