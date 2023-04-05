İmha etmeleri gerekirken sattılar: Tarım Müdürlüğü görevlisine tutuklama!

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 11:07

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 11:07

İzmir’in Dikili ilçesinde kaçak şekilde avlandığı belirlenerek el konulan deniz patlıcanlarını sattığı öne sürülen İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli 2 çalışandan biri tutuklandı.

1 TON DENİZ PATLICANI ELE GEÇİRİLDİ!

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında O.I. idaresindeki 16 ACU 68 plakalı hafif ticari aracı, Bademli Mahallesi yolunda durdurdu.

Araçta yapılan aramada kaçak olarak avlandığı belirlenen 1 ton deniz patlıcanı ele geçirildi. O.I.'ya 14 bin lira ceza uygulandı.

Polis, deniz patlıcanlarını imha edilmesi için İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli B.S. ve A.O.'ya teslim etti.

Yapılan takip sonucu ele geçirilen deniz patlıcanlarının çalışanlarca, Dikili Sanayi Sitesi'ndeki M.Ş.'ye ait depoya götürüldüğü belirlendi.

Bunun üzerine M.Ş. ile deniz patlıcanlarını sattığı ileri sürülen B.S. ve A.O. gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.O. da savcılık tarafından serbest bırakılırken, B.S. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.