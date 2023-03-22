İstanbul merkezli ihale operasyonunda 9 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli 5 ilde yapılan ve 60 kişinin gözaltına alındığı operasyonda mahkemeye sevk edilen 31 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'İhaleye Fesat Karıştırma' suçu ile ilgili İstanbul, Diyarbakır, Kırklareli, Samsun, Erzincan'da yapılan operasyonlarda aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı.
9 TUTUKLAMA
Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada gözaltına alınanlardan 29'unun emniyette yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı belirtilirken 31 kişinin ise adliyeye sevk edildiği vurgulandı.
Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 22 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 9 kişinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.
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