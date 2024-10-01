İnceleme başlatılmıştı: Bartın'da çevre kirliliğine 6,4 milyon TL ceza

Yayınlanma: 01.10.2024 - 17:11

Güncelleme: 01.10.2024 - 17:13

Kentte İnkumu Vahşi Çöp Döküm Sahası dolunca çöpler Bartın Irmağı kenarındaki depolama alanına giden yola dökülmeye başlandı.

Yolun 800 metrelik bölümü çöple kaplanırken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bartın ili şehir merkezine 9 kilometre uzaklıktaki İnkumu Vahşi Çöp Döküm Sahası'na giden yola dökülen çöplere ilişkin başlattığımız incelemeler sonucu Çevre Kanunu'na istinaden; Bartın İl Özel İdaresi, Bartın Belediyesi, Amasra Belediyesi, Kurucaşile Belediyesi ve Ulus Belediyesi'ne 1 milyon 299 bin 54'er TL olmak üzere toplam 6 milyon 495 bin 270 TL idari ceza uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.