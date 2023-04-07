İnci Su'nun ölümüne neden olan servis şoförü tutuklandı

Bursa'da İnci Su Özmen'e (7) çarpıp, ölümüne neden olan servis minibüsünün şoförü Eren Büyükdağ (22), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 13:14
İnci Su'nun ölümüne neden olan servis şoförü tutuklandı
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Feci kaza, önceki gün Vanimehmet Mahallesi Gözebağ Sokak'ta meydana geldi. Eren Büyükdağ'ın kullandığı 16 S 4666 plakalı servis minibüsü, okul çıkışı yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İnci Su Özmen'e çarptı.

KURTARILAMADI

Minibüsün altında kalan İnci Su Özmen, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özmen, hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis ekipleri sürücü Büyükdağ'ı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Eren Büyükdağ, Emniyet'teki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Eren Büyükdağ, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.


servis şoför tutuklandı

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