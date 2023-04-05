Yozgat'ta öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 7 öğrenci yaralandı
Yozgat’ta hafriyat kamyonu ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 7 öğrenci hafif yaralandı.
Yozgat’ta şehir merkezi Dörtyol kavşağında meydana gelen olayda, N.K. yönetimindeki öğrenci servisi ile A.K. yönetimindeki hafriyat kamyonu çarpıştı.
Kazada, servis minibüsündeki 17 öğrencinin 7’si hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta yapılan ilk tedavinin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayı duyup olay yerine gelen veliler de çocuklarını sakinleştirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener’e ‘Hayır’ diyen işadamı
- AKP'li yetkili 'gizli' anketi Reuters'la paylaştı
- Bugün iftarda ne pişirsem? 14. gün iftar menüsü
- Kurşunları fırlattı
- 'Seccade' fotoğrafının hikâyesi ortaya çıktı
- Eski ABD Başkanı Trump tutuksuz yargılanacak
- 'Seccade' fotoğrafı orada çekilmişti...
- 'Söz verdiği içerikten öte...'
- Araştırma açık gerçeği ortaya koydu! İnce çekilirse...
- İdris Baluken 7 yıl sonra tahliye edildi