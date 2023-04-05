Yozgat'ta öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 7 öğrenci yaralandı

Yozgat’ta hafriyat kamyonu ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 7 öğrenci hafif yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 16:01
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Yozgat’ta şehir merkezi Dörtyol kavşağında meydana gelen olayda, N.K. yönetimindeki öğrenci servisi ile A.K. yönetimindeki hafriyat kamyonu çarpıştı.

Kazada, servis minibüsündeki 17 öğrencinin 7’si hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta yapılan ilk tedavinin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı duyup olay yerine gelen veliler de çocuklarını sakinleştirdi.


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