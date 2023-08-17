Independent Türkçe’de çalışan 6 gazetecinin işine son verildi
Independent Türkçe’de çalışan 6 gazeteci ‘çeviri ve dış haberlere ağırlık verileceği’ gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı.
Nevzat Çiçek’in genel yayın yönetmenliğini yaptığı Independent Türkçe’de ‘çeviri ve dış haberlere ağırlık verileceği’ söylenerek özel haberler üreten haber merkezi çalışanlarının tamamının işine son verildi.
Medyaradar’ın aktardığı habere göre, geçen hafta alınarak bildirilen karar kapsamında işlerine son verilen haber merkezi çalışanlarının Ali Kemal Erdem, Cihat Arpacık, Abdülhakim Günaydın, Lale Elmacıoğlu, Mehmet Altunkılıç ve Mert Eski olduğu belirtildi.
Alınan karara tepki gösteren haber merkezi sorumlusu Adem Demir’in de kendi isteğiyle işten ayrıldığı öğrenildi.
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