İneğe kötü muamele yapanlara ceza: 15 gün hayvan pisliği temizleyecek

Yayınlanma: 13.06.2023 - 17:17

Güncelleme: 13.06.2023 - 17:25

Olay, dün öğle saatlerinde Et ve Süt Kurumu’nun Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı’ndaki kombinasında meydana geldi. Kesime hazırlanan bir büyükbaş, huysuzlandı.

Görevliler hayvana müdahale ederek yere yatırdı. Hayvanın sakinleşmemesi üzerine kombinadaki personel M.A.T. ve İ.G., başına sopayla defalarca vurarak bayıltmak istedi. Yaşanan anlar başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada yayınlandı. Bu görüntüler üzerine iki zanlı gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinde "hayvan huysuzluk yaptığı için onu sakinleştirmeye çalıştıklarını" söyledi.

İBRETLİK CEZA

Zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkan zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak hakim iki zanlıya 15 gün boyunca hayvan pisliği temizleme ve “Hayvan Hakları” isimli kitabı okuyup özetini hakime götürme cezası verdi.