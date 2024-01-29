İnegöl ve İznik'te kar yağışı: Araçlar yolda mahsur kaldı

Yayınlanma: 29.01.2024 - 10:42

Güncelleme: 29.01.2024 - 10:44

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cumartesi gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı.

Bazı araçlar, İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Dün TIR ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan İnegöl-Domaniç yolunda, kış lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişlerine de izin verilmiyor.

Kar yağışının devam ettiği bölgede, Karayolları ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bursa'nın İznik ilçesinden de benzer görüntüler, kameralara yansıdı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesi sınırında yer alan Eriklitepe Tabiat Parkı'nda bazı araçlar, mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi. Ekipler, yolda mahsur kalanları kurtardı.