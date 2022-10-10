İngiliz turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İngiliz turist Alexander Mark (73), kaldığı otel odasında ölü bulundu.
İngiltere'den 21 Eylül'de tatil için Kuşadası'na gelen Alexander Mark, Türkmen Mahallesi Ünlü Sokak'taki bir otele yerleşti. Mark'ı bir süre göremeyen otel görevlileri, durumdan şüphelenip, polise haber verdi.
İhbarla gelen ekipler, otel yetkilileri ile birlikte Mark'ın odasına girdi. Burada turistin cesedi ile karşılaşıldı. Vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmayan Mark'ın kalp krizi sonucu öldüğü tahmin ediliyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ceset inceleme sonrası, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Turistin kesin ölüm nedeni, otopsi raporu ile ortaya çıkacak. Olay ile ilgişli soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
- 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadıköy'de patlama: 3 kişi yaşamını yitirdi
- 'Bu memleketi haraç mezat pazarlayanlar...'
- Putin'den açık tehdit!
- 60 değil 407 milyon Euro'ymuş!
- İBB'nin dediler... Bakın kimin çıktı!
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili yeni gelişme
- Erdoğan'ın o sözlerine çok sert yanıt
- Hem yazara hem okura saygısızlık!
- Yerlikaya 'doğalgaz' dedi, kaçak imalathane çıktı