İngiltere’de finansal piyasaları denetleyen FCA’dan, Kasım Garipoğlu’na ‘kırmızı bayrak’: Diploması da ‘garip’

İngiltere’de tüketiciler ve ekonomi için adil ve sağlıklı bir finansal hizmetler piyasası oluşturmak için firmaları denetleyen ve kurallar koyan Financial Conduct Authority (FCA) kurumu, Kasım Garipoğlu’nun bu ülkede finansal faaliyet göstermesine yasak getirdi. FCA’nın yayımladığı 13 Mart 2026 tarihli kararında Garipoğlu’na faaliyet yasağı getirilmesine gerekçe olarak “yanıltıcı bilgi vermek, kara para ile mücadelede kontrolleri zayıflatmak, çalışanlarını suiistimallere teşvik etmek, sahte diploma ve belge düzenlemek, kara para aklama testine kendisi yerine başka birini sokmak” gibi eylemlerini gösteriyor.

Kasım Garipoğlu’nun, FCA’nın getirdiği yasak kararına itiraz ederek konuyu mahkemeye taşıdığı, mahkemeden olumsuz karar çıkınca bu kez temyiz mahkemesine başvurduğu ancak başvurularının tamamı reddedildiği bilgisi de raporda yer alıyor.

‘GERÇEK HAPİS PARASIZLIK’

FCA’nın konuya ilişkin 105 sayfalık ayrıntılı raporunda, Kasım Garipoğlu’nun yazışmalarına yer verilen bir bölümde, 2013 yılında attığı bir e-postada “Benim için gerçek hapislik parasız kalmaktır” yazdığı bilgisine yer veriliyor.

FCA’nın yayımladığı 13 Mart 2026 tarihli nihai kararda, Garipoğlu hakkında verilen men kararının gerekçeleri şöyle açıklanıyor: “Garipoğlu, döviz ve türev sözleşmelerinin çevrimiçi ticaretini sunan bir firmanın sahibidir. Nisan 2012 ile Aralık 2022 arasında, Garipoğlu’nun firmanın CEO’su, yöneticisi ve yetkilendirilmiş kişi olduğu dönemler de dahil olmak üzere, düzenleyici gerekliliklere sürekli olarak kayıtsız kaldığı, uyum ve kara para aklamayla mücadele kontrollerini zayıflattığı ve çalışma arkadaşları arasında ciddi suiistimalleri teşvik ettiği belirlenmiştir.

Talimatlarının yasadışı ve düzenlemelere aykırı olduğu yönünde yapılan uyarıları defalarca görmezden gelmiştir. Ticari çıkarları sürekli olarak düzenleyici gerekliliklerin önüne koymuş, hatta olası düzenleyici cezaları göze alınabilir bir iş riski olarak değerlendirmiştir.

Ayrıca FCA ve diğer düzenleyicilere kasıtlı olarak yanlış ve yanıltıcı bilgiler vermiş, bir çalışanın kendisiyle aynı Birleşik Krallık adresinde yaşıyormuş gibi gösterilmesi için sahte belge hazırlanmasını istemiş, kendi adına sahte üniversite diploması düzenlemiş ve sahip olduğu başka bir firmanın yetkilendirme başvurusunda FCA’ya hatalı beyanlarda bulunmuştur.

Bir olayda, bir çalışma arkadaşına kendisiymiş gibi davranarak iletişim kurmasını ve Güney Afrika düzenleyici kurumu ile telefon görüşmesi yapmasını söylemiştir. Başka bir olayda ise zorunlu bir kara para aklama testi yerine çalışanlarına sınavı yaptırmış, sonucu kendi başarısı gibi göstermiş ve daha sonra bunu FCA’ya inkâr etmiştir.”

‘KURALLARI HİÇE SAYMIŞ’

FCA’nın yaptırım ve piyasa gözetimi ortak icra direktörü Therese Chambers, Kasım Garipoğlu hakkında şu suçlamalarda bulunuyor: “Garipoğlu, kuralları açıkça hiçe saymış ve işini ciddi kara para aklama riskleri doğuracak şekilde yürütmeyi tercih etmiştir. Bu durumdan sürekli kaçınmaya çalışmıştır. Davranışları, üst düzey pozisyonlarda bulunan kişilerden beklenen standartların çok altındadır. Tüketiciler ve Birleşik Krallık finans sisteminin bütünlüğü için devam eden bir risk oluşturmaktadır.”

MERCEK ALTINA ALINABİLİR

Uzmanlara göre FCA’nın bu denli ağır tespitler içeren bir karar yayımlaması, diğer ülkelerdeki düzenleyici otoriteler açısından da “kırmızı bayrak” niteliği taşıyor. Başta ABD, Avrupa’daki finansal otoriteler olmak üzere, Garipoğlu’nun bağlantılı olduğu düşünülen tüm lisans ve faaliyetlerin mercek altına alınabilir. Uluslararası Düzenleyici İşbirliği çerçevesinde bilgi paylaşımının hızlanmasıyla birlikte, benzer yasaklama ve lisans iptali kararlarının gelmesi sürpriz olmayacak.

Sahte belge tanzim etmek ve kurumları yanıltmaya yönelik eylemler nedeniyle İngiltere’de Garipoğlu hakkında ceza davaları açılması da gündemde.