İngiltere'de aktivistler Nusret'in Londra'daki restoranını bastı

04 Aralık 2022 Pazar, 17:32

Londra'daki Nusret Gökçe'nin et restoranına giden aktivistler, Nusr-Et'i bastı.



Hayvan hakları savunucusu grup Animal Rebellion aktivistler, restoranı "Bozuk bir sistemin simgesi" olarak niteledi ve masaları işgal etti.



Restoranın, 'sömürüyü, adaletsizliğini ve iklim tahribatını temsil ettiğini' savunan eylemciler, Michelin yıldızlı Mana isimli restoranı da bastı.



AKTİVİSTLERİN DIŞARI ATILMA ANLARI GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada yayınlanan bu anlarda, aktivistlerden birinin garsonlar tarafından dışarı atıldığı görüldü.