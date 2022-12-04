İngiltere'de aktivistler Nusret'in Londra'daki restoranını bastı
Londra'daki Nusret Gökçe'nin et restoranına giden aktivistler, et yenmesine karşı çıkarak eylem yapmaya çalıştılar.
Londra'daki Nusret Gökçe'nin et restoranına giden aktivistler, Nusr-Et'i bastı.
Hayvan hakları savunucusu grup Animal Rebellion aktivistler, restoranı "Bozuk bir sistemin simgesi" olarak niteledi ve masaları işgal etti.
Restoranın, 'sömürüyü, adaletsizliğini ve iklim tahribatını temsil ettiğini' savunan eylemciler, Michelin yıldızlı Mana isimli restoranı da bastı.
AKTİVİSTLERİN DIŞARI ATILMA ANLARI GÜNDEM OLDU
Sosyal medyada yayınlanan bu anlarda, aktivistlerden birinin garsonlar tarafından dışarı atıldığı görüldü.
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