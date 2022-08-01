Gönül köprüsünün en büyük ustası - Nusret ERTÜRK

01 Ağustos 2022 Pazartesi

Yaşamları, yurtlarını savunmakla geçen, her gün başlarına bomba yağdırılan Filistinli, kızlı erkekli, çağdaş giyimli, yüksek müzik eğitimi almış gençler ülkemize geldi, 19 Temmuz 2022 günü bir TV kanalında barış konseri verdi. Filistinli gençleri öyle görünce nasıl sevindim anlatamam. Çünkü onlar Arapların en aydınlık ve en direngen yüzüdür. Çalıp söyledikleri evrensel müzik. Gel de bunları sevme! Gel de bunların yanında olma!

O an seslice “Gönül köprüsü sanatla kurulur!” dedim. İnsanlar arası iletişimi sanat sağlar. Yeter ki sanat tüm insanlara götürülsün, insanlar sanatla beslensin. Bununla, başta savaşlar olmak üzere tüm kötülüklerin kökü kurutulur.

İnsan yaratıcılığının en estetiği sanattır. Savaş ise insanın yıkıcılığıdır. Sanat iyinin, savaş kötünün simgesidir. Savaş karşıtlığı ancak sanatla sağlanır. Sanatla yakınlığı olan, savaş terimlerinden bile uzak durur. Yok “Bir gece ansızın gelebiliriz!” yok “Dün yediğin dayakları unutma!” Bu tür söylemler kazandırmaz, kaybettirir. Tüm uluslar aynı müziği dinlese, aynı oyuna kalksa savaş sözü sözlüklerden silinir. Karşıdakinin kalbi böyle kazanılır. Romanlar, öyküler, şiirler, tiyatrolar sanatın etkin araçlarıdır. Sanat sorgular. Sanat, düşünme damarlarını açar. Sanat insanı yaşama bağlar. Mustafa Kemal’in savaş meydanlarında bile yanında kitap bulundurması boşuna değildir. Doğrulardan, gerçeklerden kişinin kopmaması böyle sağlanır.

Bir kişi ilk sözcüğüyle kişiliğini ortaya koyar. İnsan, ne konuşursa odur. Anlattığımız sanattan olursa işimiz kolay. En etkili iletişim sanat aracılığıyla kurulandır.

İNSANI İNSAN YAPAR

Bazılarının yüzünden, sözünden savaş fışkırıyor. İnsanı da, doğayı da savaş öldürüyor. Araştırın, savaş çıkaranlar sanata uzak kalmış kişilerdir. Sanat, insanı insan yapar. İyi bir sanat eğitimi almış olanın savaşla işi olamaz. Son yıllarda okullarımızdaki sanat dersleri neden azaltıldı, neden zorunlu olmaktan çıkarıldı dersiniz? Mandolin çalan, bir şarkı öğreten öğretmen daha etkilidir. Bir şiir okuyan, öğrencileriyle oyun sahneleyen öğretmen öne geçer.

Unutmayalım, bize insanca, barış içinde yaşamayı tüm güzel sanatların okullarını açarak Atatürk gösterdi. O, ulusal ve uluslararası gönül köprüsünün en büyük ustasıdır.

NUSRET ERTÜRK

