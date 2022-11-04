Usta oyuncu Tomris ve Nusret Çetinel'in kızları Elif Alara Çetinel yaşamını yitirdi
Usta oyuncular Tomris ve Nusret Çetinel'in kızları Elif Alara Çetinel, 40 yaşında hayatını kaybetti.
Tomris ve Nusret Çetinel'in kızları Elif Alara Çetinel, bugün yaşamını yitirdi. 26 Ekim'de beyin kanaması geçiren ve tedavi altında olan Çelikel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi Melek Baykal, sosyal medya hesabından duyurdu.
Baykal, paylaşımında "Allah'ım, bu nasıl bir acıdır... Sevgili arkadaşımız, Tomris'imiz biricik evladı Elif Alara’yı kaybetti. Üzüntüm sonsuz... Ne yazacağımı bilemiyorum. Rabbim, Tomi'mize ve sevgili kardeşi Şirin’e dayanma gücü versin, sabır versin. Başka da bir şey diyemiyorum. Huzur içinde uyu güzel kızım. Mekanın cennet olsun..." ifadelerini kullandı.
Usta oyuncu Nusret Çetinel, 2021 yılında aramızdan ayrılmıştı.
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