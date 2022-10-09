İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan, katledilişinin 32. yılında Bahriye Üçok için konuştu: Cesur kadınlar var olacak
İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı, eski CHP Milletvekili Gülsün Bilgehan, yazarımız ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) kurucusu Bahriye Üçok’un ölüm yıl dönümünde yaptığı konuşmada, “Cesur kadınların işi daha bitmedi. Türkiye’de cesur kadınlar var olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.
Üçok, katledilmesinin 32. yılında Ankara Yaşar Kemal Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte anıldı. Bilgehan, ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan etkinliğe katıldı.
Bilgehan, “32 yıldır sonuçlanamayan vahşice, korkakça işlenen bir cinayetin ardından kaybettiğimiz bir aydın, Cumhuriyet kadını. İnönü’nün sözlerini hatırlamanın bir kez daha zamanı. Aslında ‘sabırlı olun’ demiş ama siyasi tarihe ‘cesur olun’ diye geçmiş. İyi ki onun gibi cesur kadınlar vardı. Bu cesur kadınların işi daha bitmedi. Türkiye’de cesur kadınlar var olmaya devam edecek” dedi.
‘YERLEŞİK BİR LAİKLİK’
29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Sarıhan ise, “Mayısta seçimler olduğu zaman ilerici ve devrimci sonuçlar çıkacaktır. Hepimiz hazırız. Hata yapmamak lazım. Doğru adım atmak lazım. Ne yapıyor AKP, ‘O Anayasa değişmeli’. Evet, Anayasa değişmeli. O anayasa ileriye doğru değişecek, geriye doğru değil. Laiklik uğruna canını feda etmiş olan Bahriye Üçok’un bizden beklediği şey toplumda laikliği daha yerleşik hale getirmektir” diye konuştu.
‘CUMHURİYET BİN YAŞASIN’
Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM), Ankara Cumhuriyet Okurları (CUMOK) tarafından ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç’ın katılımıyla Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) kurucusu ve gazetemiz yazarı Doç. Dr. Bahriye Üçok’un anısına söyleşi düzenlendi.
CUMOK’un gazetemize katkılarından dolayı ödülü Özer’e veren yazarımız Işık Kansu, “Bunu asıl sahibi olduğunuz Cumhuriyet’in bir minnet göstergesi olarak görün. Katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz” dedi. Özer, “Cumhuriyet bin yaşasın” ifadelerini kullandı. Ödül tesliminin ardından Kılıç, “Din ile aldatanlar” konulu söyleşisini gerçekleştirdi.
(Yazarımız Işık Kansu, Ankara CUMOK Dönem Sözcüsü Nejdet Özer’e ödülünü verdi.)
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