İnşaat halindeki apartmanın asansör boşluğuna düşen emlakçı öldü
Edirne'de inşaat halindeki apartmanın asansör boşluğuna düşen emlakçı Lütfü Yılmaz (59), hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki apartman inşaatında, öğle saatlerinde müşterisine birinci kattaki daireyi gezdirdikten sonra fotoğraf çekmek isteyen emlakçı Lütfü Yılmaz, asansör boşluğuna düştü.
Yılmaz'ı arayıp, bulamayan yakınlarının ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Apartman boşluğuna düştüğü tespit edilen Yılmaz, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Yılmaz, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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