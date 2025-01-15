İnşaat halindeki binada kalıplar göçtü: 3 işçi yaralandı
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde inşaat halindeki binada kalıpların çökmesiyle meydana gelen iş kazasında 3 işçi yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Mustafa Yüceson Caddesi’nde bulunan inşaat halindeki binada meydana geldi.
İddiaya göre, bir süre önce faaliyetine son veren inşaat sahibinden ücretlerini alamayan işçiler, inşaattaki kalıpları sökmek için çalışma başlattı.
Kalıp ve demir yığınları, işçilerin çalıştığı sırada büyük bir gürültüyle göçtü.
3 İŞÇİ YARALANDI
Kalıp ve demir yığınlarının altında kalan Ahmet A., Yusuf D. ve İbrahim K. isimli işçiler yaralandı. İnşaatta çalışan diğer işçiler ise enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiye ekipleri tarafından büyük zorluklarla göçük altından çıkartılan ve bulundukları yerden sedye ile indirilen işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.
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