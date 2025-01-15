Mardin'de TIR, fabrika işçilerini taşıyan servis ile çarpıştı: 11 yaralı
Mardin’in Artuklu ilçesinde TIR ile fabrika işçilerini taşıyan servis aracının çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde 33 DRD 66 plakalı TIR, kavşakta dönüş yapan 06 JRT 45 plakalı fabrika işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı.
ÇOK SAYIDA YARALI
Kazada minibüste bulunan 11 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #mardin
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