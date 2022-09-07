Kahramanmaraş'ta inşaatta feci ölüm: Karnına demir çubuk saplandı

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde yapımı devam eden köprü inşaatında iskeleden düşerek karnına demir çubuk saplanan işçi, hayatını kaybetti.

DHA
07 Eylül 2022 Çarşamba, 17:25
Kahramanmaraş'ta inşaatta feci ölüm: Karnına demir çubuk saplandı
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Eskişehir'in Ekinözü ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi’nde Karadere olarak adlandırılan dere üzerine inşa edilen köprüde meydana gelen olayda, Gaziler ile birlikte çevredeki mahallelerin ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayan yeni köprü inşaatında çalışan 58 yaşındaki Muhsin Polat, iskeleden düştü.

Zemindeki demir çubukların üzerine düşen Polat, ağır yaralandı. Ambulansla Ekinözü Devlet Hastanesi'nde kaldırılan işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Emekli güvenlik korucusu olduğu öğrenilen Polat'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


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