İnşaat iskelesi çöktü, 2 işçi yaralandı

Malatya’da tadilatı yapılan bir binanın inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 16:39
İnşaat iskelesi çöktü, 2 işçi yaralandı
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Yeşilyurt ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi’nde, 14.40 sıralarında Güngör Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin deprem sonrası tadilatı için kurulan inşaat iskelesi çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı işçiler H.G. ile M.G. ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.


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