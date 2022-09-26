İnşaatın 5'inci katından düşen sıva ustası öldü
Adıyaman'da, sıva ustası olan 3 çocuk babası Şeyho Beke (45), çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Sümerevler Mahallesi’nde 26 Eylül Pazartesi günü öğle saatlerinde, Şeyho Beke, yapımı devam eden 5 katlı binanın en üst katında sıva yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.
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Beke'nin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sıva ustası Beke'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından 3 çocuk babası Beke'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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