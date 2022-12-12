İnşaatın 8. katından düşen işçi yaşamını yitirdi

Malatya’da yapımı devam eden inşaatın 8. katından aşağı düşen işçi yaşamını yitirdi.

İHA
12 Aralık 2022 Pazartesi, 11:43
İnşaatın 8. katından düşen işçi yaşamını yitirdi
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde Saraybosna Caddesi üzerinde yapımı devam eden inşaatın 8. katından dengesini kaybederek düşen 23 yaşındaki E.M.A. ağır yaralandı.

Durumun fark edilmesi üzerine Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan E.M.A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. 

E.M.A.’nin cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı 



Malatya inşaat İşçi

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