Sakarya'da ağaç soyma makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ağaç soyma makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

AA
10 Aralık 2022 Cumartesi, 16:37
Sakarya'da ağaç soyma makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi
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Sakarya'nın Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan M.Ç., ağaç soyma makinesine sıkıştı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, M.Ç.'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Fabrikaya gelen Cumhuriyet savcısı, olay yerinde inceleme yaptı.

M.Ç.'nin cesedi, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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