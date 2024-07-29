İnşaatlardan 3 milyon liralık kablo çalan hırsızlar yakalandı

Yayınlanma: 29.07.2024 - 10:01

Güncelleme: 29.07.2024 - 10:27

Asayiş Şube Müdürlüğü 'ne bağlı polis ekipleri tarafından Küçükçekmece ve Şişli'de inşaat şantiyelerindeki hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlatıldı. Polis yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından kimliklerini tespit ettiği şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Avcılar ve Esenler'de tespit edilen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi; 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek de ele geçirildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin karıştığı hırsızlık olaylarında, güvenlik kameraları tarafından görüntülendiklerini tespit etti. Görüntülerde işçi gibi görünmek için, sarı yelek giydikleri görülen şüphelilerin kablo makaralarını yuvarlayarak inşaattan dışarı çıkardığı görülüyor.

Sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan şüphelilerin daha önce de poliste çeşitli suç kayıtları olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.