İnşaatta cesedi bulunan 17 yaşındaki Yasemin’le ilgili haberlere erişim engeli
Bursa’da bir inşaatta cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan’ın ölüm haberine erişim engeli geldi.
Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kendisine bağlı yurtta barınan ve izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan’ın bir inşaatta ölü bulunmasına ilişkin haberlere “maktulün ailesinin ve kurumdaki çocukların psikolojik zararına olması, somut olayın kamu düzeni ve kamu yararını olumsuz etkilemesi” gerekçeleriyle erişim engeli aldırdı.
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