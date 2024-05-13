İnşaatta düşen işçiyi AFAD ekipleri kurtardı

Erzincan’da Ergan Dağında yapımı devam eden otel inşaatından düşerek iki beton arasına sıkışan işçiyi AFAD ekipleri kurtardı.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 13:52
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Feci kaza, Ergan Dağında bugün saat 10. 00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ergan Dağında yapımı devam eden otel inşaatında çalışan bir işçi dengesini kaybederek yüksekten iki beton arasına düştü.

Kazayı gören arkadaşları durumu sağlık görevlileri ve AFAD’a bildirdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri uzun uğraşlar sonucu yaralı işçiyi sıkıştığı iki beton arasından kurtararak halat bağlayıp sedyeyle aşağı indirdiler.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalede bulundukları işçi ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


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