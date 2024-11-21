Sultangazi’de şiddetli rüzgar, inşaat çatısını uçurdu
İstanbul’da dün gece etkisini göstermeye başlayan kuvvetli lodos, Sultangazi’de inşaat halindeki bir binanın çatısının uçmasına neden oldu. Olayda ölü ya da yaralı bulunmazken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde çatının uçuşu anbean kaydedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bugünden itibaren kuvvetli lodos ve karayel ile kuvvetli sağanak beklendiğini duyurmuştu. Dün gece itibarıyla şiddetli lodos etkisini göstermeye başladı.
Sultangazi'de rüzgarın etkisiyle inşaat halinde bulunan bir binanın çatısı uçtu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede inşaat halinde bulunan bir binanın çatısının dış cephesi rüzgarın etkisiyle uçtu. Sokakta o sırada kimsenin bulunmaması olası ölüm ya da yaralanmanın önüne geçti.
YAŞANANLAR KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde inşaat halinde bulunan binanın dış cephesinin uçtuğu görülüyor.
İstanbul'da gece 00.00'dan itibaren kuvvetlenen rüzgarın cumartesi öğle saatlerine kadar aralıklarla fırtına şeklinde eseceği, yağışların yarın 12.00-21.00 arasında, cumartesi de 08.00-20.00 arasında etkili olacağı öngörülüyor.
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