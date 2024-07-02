İnşaatta sıcak su kazanı patladı: 1 kişi öldü!

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesindeki bir inşaatta sıcak su kazanının patlaması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 17:47
İnşaatta sıcak su kazanı patladı: 1 kişi öldü!
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Ulucami Mahallesi'ndeki TOKİ inşaatında sıcak su kazanı henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Olay sebebiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada inşaatın kadın çalışanı Hatice Öksüz hayatını kaybetti, yaralanan 1 işçi de hastanede tedavi altına alındı.

İnşaatın şantiye şefinin de aralarında yer aldığı 3 kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.


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