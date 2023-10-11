Ankara'da yağma ve kurşunlama şüphelisi 5 kişiye gözaltı

Ankara'da 'yağma', 'kurşunlama', 'çevreye rahatsızlık verme' suçlarına karışan 5 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 11.10.2023 - 11:21
Ankara'da yağma ve kurşunlama şüphelisi 5 kişiye gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Karapürçek Mahallesi ile Siteler semtinde meydana gelen 'yağma', 'kurşunlama' ve 'çevre sakinlerine rahatsızlık verme' olaylarına ilişkin çalışma yaptı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Tespit edilen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah Altındağ ve Mamak ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.M.Y., O.İ., U.H., G.İ. ve Ö.C.U. gözaltına alınırken; aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 42 kartuş, 20 gram Hint keneviri, 31 fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


Ankara gözaltı

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