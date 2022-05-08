Terasta cinayet: 21 bıçak darbesiyle öldürüldü

Şişli'de bir apartman dairesinin teras katında yaşayan Cenk Çağın Ünlü, evinin terasında günler sonra ölü bulundu. Bir görgü tanığı 21 bıçak darbesiyle öldürülen Ünlü'nün evinden Ramazan Bayramı’nda bir kişinin valizle evden hızlı adımlarla çıktığını gördüğünü söyledi. Polis detaylı inceleme başlattı.

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2022 Pazar, 10:57
Terasta cinayet: 21 bıçak darbesiyle öldürüldü
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Ünlü bir şarap markasının satış temsilciliğini 38 yaşındaki Cenk Çağın Ünlü, İstanbul Şişli’de bir apartmanın teras katındaki dairede yaşıyordu.

Yakınları ve arkadaşları, kendisine ulaşamayınca polisi arayarak yardım istedi. Polis, önceki gün sabah saatlerinde Ünlü’nün yaşadığı teras katındaki daireye gitti.

Zile basıldı ancak açan olmadı. Bunun üzerine çağırılan çilingir kapıyı açtı. İçeri giren polis Ünlü’nün cesedini bulundu. Ünlü'nün 21 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; Ünlü’nün cesedinin birkaç günlük olduğu, Ramazan Bayramı’nda öldürülmüş olabileceği değerlendirildi. Polis, kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ayrıca yakınları, arkadaşları ve komşularının da bilgisine başvurdu. Bir görgü tanığı, polise, Ramazan Bayramı’nda bir kişinin valizle evden hızlı adımlarla çıktığını gördüğünü söyledi. Polis, evden valizle çıkan kişinin kimliğinin deşifre edilmesi için kapsamlı bir kamera görüntüsü incelemesi başlattı. Bu kişinin katil olabileceği değerlendiriliyor.


Şişli Cinayet

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