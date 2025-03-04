İnsan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu tahliye edildi

Aylardır cezaevinde tutuklu bulunan insan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu, ilk duruşmada tahliye edildi.

İnsan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu tahliye edildi
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.03.2025 - 14:29

26 Kasım 2024'te gözaltına alınıp tutuklanan İnsan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu tahliye edildi. 

Tanrıkulu’nun yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Tanrıkulu savunmasında, “Hayatımı yalan üzerine kurmam. Ben bir insan hakları savunucusuyum, feministim. İnsan hakları mücadelesini açık ve şeffaf bir şekilde yürütüyorum, gizli bir çalışma yapmıyorum. Şimdi de bir barış süreci yürütülüyor. Bunu değerli buluyorum. Tahliyemi istiyorum” dedi.

NE OLMUŞTU?

26 Kasım 2024'te polis, hakkında gizlilik kararı olan bir soruşturma kapsamında Tanrıkulu’nun evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Tanrıkulu, Ankara’ya götürüldü. Aralarında siyasetçiler, sendikacılar ve başkalarının da bulunduğu 12 kişi daha aynı dosya kapsamında gözaltına alındı. 30 Kasım’da Tanrıkulu ve sekiz kişi, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Türk Ceza Kanunu’nun “terör örgütü üyeliği” suçunu düzenleyen 314/2 Maddesi uyarınca tutuklandı. 


Etiketler: #Nimet Tanrıkulu #Tahliye

İlgili Haberler

İnsan haklarını savunmak - Doğan Ergenç

İnsan haklarını savunmak - Doğan Ergenç
İnsan haklarının giderek değersizleştiği Türkiye’de KDK 2024 raporunu Meclis’te açıkladı: En çok şikâyet adalete

İnsan haklarının giderek değersizleştiği Türkiye’de KDK 2024 raporunu Meclis’te açıkladı: En çok şikâyet adalete
Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu...Kamu Başdenetçisi Akarca:

Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu...Kamu Başdenetçisi Akarca: "2024 yılındaki şikayet başvurularında yüzde 18,68'lik oranla Adalet Bakanlığı ilk sırada"
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler