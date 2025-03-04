Yayınlanma: 04.03.2025 - 14:29

Güncelleme: 04.03.2025 - 14:29

26 Kasım 2024'te gözaltına alınıp tutuklanan İnsan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu tahliye edildi.

Tanrıkulu’nun yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Tanrıkulu savunmasında, “Hayatımı yalan üzerine kurmam. Ben bir insan hakları savunucusuyum, feministim. İnsan hakları mücadelesini açık ve şeffaf bir şekilde yürütüyorum, gizli bir çalışma yapmıyorum. Şimdi de bir barış süreci yürütülüyor. Bunu değerli buluyorum. Tahliyemi istiyorum” dedi.

NE OLMUŞTU?

26 Kasım 2024'te polis, hakkında gizlilik kararı olan bir soruşturma kapsamında Tanrıkulu’nun evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Tanrıkulu, Ankara’ya götürüldü. Aralarında siyasetçiler, sendikacılar ve başkalarının da bulunduğu 12 kişi daha aynı dosya kapsamında gözaltına alındı. 30 Kasım’da Tanrıkulu ve sekiz kişi, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Türk Ceza Kanunu’nun “terör örgütü üyeliği” suçunu düzenleyen 314/2 Maddesi uyarınca tutuklandı.