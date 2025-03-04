İnsan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu tahliye edildi
Aylardır cezaevinde tutuklu bulunan insan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu, ilk duruşmada tahliye edildi.
26 Kasım 2024'te gözaltına alınıp tutuklanan İnsan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu tahliye edildi.
Tanrıkulu’nun yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Tanrıkulu savunmasında, “Hayatımı yalan üzerine kurmam. Ben bir insan hakları savunucusuyum, feministim. İnsan hakları mücadelesini açık ve şeffaf bir şekilde yürütüyorum, gizli bir çalışma yapmıyorum. Şimdi de bir barış süreci yürütülüyor. Bunu değerli buluyorum. Tahliyemi istiyorum” dedi.
NE OLMUŞTU?
26 Kasım 2024'te polis, hakkında gizlilik kararı olan bir soruşturma kapsamında Tanrıkulu’nun evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.
Tanrıkulu, Ankara’ya götürüldü. Aralarında siyasetçiler, sendikacılar ve başkalarının da bulunduğu 12 kişi daha aynı dosya kapsamında gözaltına alındı. 30 Kasım’da Tanrıkulu ve sekiz kişi, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Türk Ceza Kanunu’nun “terör örgütü üyeliği” suçunu düzenleyen 314/2 Maddesi uyarınca tutuklandı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Ekrem İmamoğlu'ndan flaş suç duyurusu
- AKP'li üyeler oturumu terketti
- İmamoğlu'ndan YÖK raporuna suç duyurusu!
- Erdoğan sürece mesafeli mi?
- 'Yapılabilecek en kötü açıklama'
- Aslıhan Gürbüz isyan etti: 'Böyle geri zekalı olmayın!'
- Bakanlık ünlü giyim markasını ifşa etti!
- İBB Medya AŞ'ye operasyon!
- İktidarın 'anayasa' hesapları
- Okuyan'dan kritik değerlendirme