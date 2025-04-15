'İnternetten sahte ilaç satışı' davasında tüm sanıklara tahliye!

Yayınlanma: 15.04.2025 - 09:45

Güncelleme: 15.04.2025 - 09:45

İstanbul’da sahte cinsel içerikli ilaçları internet sitesi üzerinden satarak, sipariş veren kişileri arayıp, bu kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, ’Kargonuzu teslim almadığınız için hakkınızda icra takibi başlatıldı’ şeklinde mesaj attığı iddia edilen, şebeke lideri olduğu öne sürülen Abdullah Çoşkun Çelebioğlu’nun da aralarında bulunduğu 9’u tutuklu 82 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, aralarında Abdullah Coşkun Çelebioğlu’nun da bulunduğu bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Tutuklu sanık Gülşah Saraçoğlu ve tarafların avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

BERAATLARİNİ TALEP ETTİLER

Duruşmada savunma yapan tutuklu ve tutuksuz sanıklar, mahkemeden beraatlarını ve tahliyelerini talep etti. Duruşmada tüm tutuklu sanıkların tahliyesine hükmedildi.

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen Abdullah Coşkun Çelebioğlu’nun da bulunduğu 9 tutuklu sanığın tahliyesine hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Abdullah Çoşkun Çelebioğlu’nun bulunduğu 82 kişi ‘şüpheli’ sıfatıyla, 331 kişi ise ‘müşteki’ sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, 6-7 kişilik bir dolandırıcılık grubunun çoğunlukla Şişli’de kendilerini kamu görevlisi ve kamu görevlileriyle bağlantılı kişiler olarak tanıtarak, nitelikli dolandırıcılık yaptıklarını, dolandırıcıların mağdurları oltalama yöntemiyle düşük fiyatta cinsel içerikli ürün sattıklarını gösteren bir internet sitesi kurarak buradan dolandırıcılık yaptıkları anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, siteden iletişim numarası paylaşan dolandırıcılar siteye giren mağdurların telefon numaralarına, "Teslim alınamayan kargonuz sebebiyle firmamızın oluşan zararından dolayı hakkınızda icra takibi başlatılacaktır. En kısa sürede iletişime geçiniz" şeklinde mesaj attığı ve mağdurları avukat olarak tanıtan dolandırıcıya yönlendirdikleri belirtildi.

Mağdurlara kendini firmanın hukuk danışmanı olarak tanıtarak icra takibinin kalkması için ilk etapta 10-15 bin lira aralığında para istendiği, parayı gönderen şikayetçilere "Gönderdiğiniz para revizyona düşmüş" diyerek iade edilebilmesi için 20-25 bin lira civarında para istediği, paranın daha sonra göndericiye iade edileceğini söyledikleri, bu şekilde şikayetçilerden belli miktarlarda para toplayarak dolandırıcılık yaptıkları bilgisi yer aldı.

80 MİLYON KİŞİNİN VERİSİNİ 1 LİRA KARŞILIĞINDA SATTI İDDİASI

İddianamede, şebekenin 2020 yılında faaliyete geçtiği, 2023 yılına kadar devam ettikleri ve dosyadaki şüphelilerin farklı tarihlerde yaklaşık olarak 9 bin kişiyi dolandırdığı, şebeke lideri Abdullah Çoşkun Çelebioğlu’nun elinde bulunan mağdurların isim, iletişim ve adres bilgilerinin yer aldığı data sayısının 80 milyon civarında olduğu, kendileri gibi dolandırıcılık yapan kişilere de bu bilgileri 1 lira karşılığında sattığı anlatıldı.

ÖRGÜT LİDERİ VE YÖNETİCİSİ 13 ŞÜPHELİ HAKKINDA 66 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Şüphelilerden Abdullah Çoşkun Çelebioğlu’nun kurucu ve lider olduğu ve bu yüzden şebekenin tüm dolandırıcılık eylemlerinden sorumlu olduğu vurgulandı.

İddianamede, şebeke lideri olarak Abdullah Çoşkun Çelebioğlu ile yöneticiler Hasan Tayfun Çelebioğlu, Abdülkerim Balcı, Fatih Saraçoğlu, Mahir Çelebioğlu, Eyüphan Köse’nin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’, ‘bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti’, ‘kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye atacak şekilde ilaç yapma veya satma’, ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’, ‘Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme’ suçlarından ayrı ayrı toplamda 25 yıldan 66 yıl 4 aya varan hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Öte yandan hazırlanan iddianamede, yöneticilerin de şebekenin diğer işlediği suçlardan da sorumlu tutulması gerektiği vurgulandı.

69 ÖRGÜT ÜYESİ HAKKINDA 56 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede, diğer 69 şüpheli hakkında ise ayrı ayrı farklı suçlardan 1 yıldan 56 yıla kadar hapis cezaları talep edildi.