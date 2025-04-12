Tahliye sonrası kontrolleri yapılıyordu: Mahir Polat için hastanede yatış kararı

Yayınlanma: 12.04.2025 - 16:10

Güncelleme: 12.04.2025 - 16:12

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklanan ve 9 Nisan’da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi kararıyla tahliye edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat’ın tedavisi sürüyor.

Tahliye sonrası önceki gün Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde kontrolleri yapılan Polat’ın daha kapsamlı kontrolleri ise dün Medicana Ataşehir Hastanesi’nde yapıldı.

HASTANEDE YATIŞ KARARI

Mevcut kronik rahatsızlıkları, cezaevi koşullarında yaşadığı sorunlar ve cezaevinde kendisine yapılan müdahale esnasında kullanılan yoğun doz ilacın etkisiyle Polat’ın tedavisine bir süre hastanede devam edilmesine karar verildi.

Polat, bu akşam yeniden Medicana Ataşehir Hastanesi’nde olacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat 23 Mart’ta tutuklandı. Tutuklanmadan iki hafta önce anjiyo olan ve çeşitli sağlık sorunlarına karşın tutuklanan Polat, tansiyon sorunu nedeniyle altı kere tansiyon sorunu yaşandı.

İki kere hastaneye kaldırılan Polat’a üç kez de cezaevinde müdahale edildi. Kaldırıldığı hastanede iki gün yoğun bakımda gözlem altında tutuldu ve anjiyo oldu. 7 Nisan Pazartesi günü Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Polat, 8 Nisan Salı günü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi, hortel takılarak cezaevine gönderildi.

9 Nisan Çarşamba günü yeniden tansiyon sorunu yaşayan Polat, Adli Tıp Kurumu’nun raporu beklenmeden, avukatlarının daha önce yaptığı tutukluluğa itiraz başvurusunun savcılık tarafından kabul edilmesiyle ev hapsi cezasıyla aynı gün tahliye edildi.