İYİ Parti'nin kazandığı tek il olan Nevşehir'de Başkan Arı, mazbatasını aldı

Yayınlanma: 03.04.2024 - 15:49

Güncelleme: 03.04.2024 - 15:49

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, İYİ Parti 81 il içinde sadece Nevşehir'i kazandı. İYİ Partili Rasim Arı, Nevşehir Adliye Sarayı Toplantı Salonu'nda, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Burada konuşan Arı, "Asil ben değilim, millettir. Dolayısıyla patron, millettir. Seçimi ben değil, Nevşehir kazandı. Nevşehir, demokrasiye örnek bir tavır sergiledi. Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e verdiği nasihatler, düsturumuz olacak. Artık seçim bitmiştir. Defter kapanmıştır. Artık lafa değil, icraata ihtiyaç vardır. Nevşehir’in siyasi ayrımcılığa değil, artık bağrına basan bir anlayışa ihtiyacı vardır. Belediye, her bir ferdi için devletin ödenek gönderdiği, sadece bir siyasi partiye hizmet etmediği, her bir ferdine hizmet etmekle mükellef olduğu kurumsal bir yapıdır. Biz gönül ittifakı kurduk. Ülkemizde gerçekleştirilemeyen bir ittifakı Nevşehir’de kurduk. Benim için siyasi parti meseleleri kapanmıştır. Kırgınlıklar söylemler olmuştur. Hepsi artık geride kalmıştır. Nevşehirlinin güvenine layık olmak, mesajını net bir şekilde alabilmek için çalışacağız. Belediye başkanı değil, hizmetkarız. Dünkü Rasim aynıdır. O tercihe, o güvene layık olabilmek için çalışacağız. Yüksek Seçim Kurulunun tüm yetkililerine içten tebrik ediyorum” dedi.

RASİM ARI KİMDİR?

Nevşehir'de 1975 yılında doğan Rasim Arı, ilk ve orta eğitimini Nevşehir'de, liseyi İstanbul'da tamamladı. 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Arı, yüksek lisansını Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yaptı. Çeşitli devlet kurumlarında çalışan ve 2019'da AKP'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Arı, görevinden istifa etmişti. İYİ Parti'nin adayı Arı, evli ve 2 çocuk babasıdır.