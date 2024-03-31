Nevşehir'de seçimi kim kazandı? Nevşehir başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Nevşehir yerel seçim sonuçları...
31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Nevşehir'de seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Nevşehir yerel seçim sonuçları...
Nevşehirliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Nevşehir'de seçimi hangi aday kazandı?
NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Mehmet Bilgin, AKP'den Mehmet Savran, İYİ Parti'den Rasim Arı, Zafer Partisi'nden Burak Aşıkoğlu, MHP'den Adnan Doğu, YRP'den Nail Çelik, DEM Parti'den ise Helin Elif Geyik başkan adayı olarak aday gösterildi.
NEVŞEHİR'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?
Nevşehir'de "Mehmet Bilgin, Mehmet Savran, Rasim Arı ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.
Nevşehir 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
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