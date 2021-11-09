Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahıs Kıbrıs’ta yakalandı
Ağrı’da 2017 yılında 1 kişiyi öldürdükten sonra kaçan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahıs Kıbrıs’ta yakalandı.
Ağrı’da 31 Temmuz 2017 tarihinde C.A adlı kişiyi araçla takip edip arabasına silahla saldırdıktan sonra ölmesine sebep olan E.E ve araçta bulunan C.Ö. olayın ardından kayıplara karıştı. Ağrı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, 4 yıldır aranan E.E’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olduğunun belirlenmesi üzerine Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki polislerle yapılan çalışmalar sonucunda E.E, Gazimağusa’da yakalandı. 21 Ekim tarihinde Interpol aracılığıyla İstanbul’a getirilen E.E, İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca "Tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan" tutuklanarak Bakırköy Metris Cezaevine gönderildi.
Firari olan C.Ö’nün yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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