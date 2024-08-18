Interpol'ün aradığı uluslararası suç örgütü lideri Toptal Lefkoşa’da yakalandı

Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL) uluslararası suç örgütü lideri olarak aradığı Gürcistan vatandaşı Şehriban Toptal Lefkoşa'da yakalanarak tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 18.08.2024 - 23:39
Interpol'ün aradığı uluslararası suç örgütü lideri Toptal Lefkoşa’da yakalandı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir örgüt lideri daha yakalandı. Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından “uluslararası suç örgütü kurmak” suçlamasıyla yakalama kararı olan Şehriban Toptal, KKTC polisi tarafından dün akşam Lefkoşa'da yakalanarak tutuklandı.

KKTC polisi tarafından yapılan açıklamada, “Organize suç örgütü kurma, büyük miktarda narkotik maddeleri yasadışı olarak satın alıp depolama ve satma, sonrasında da emlak ve diğer işlemler yoluyla yasadışı gelir aklama suçlamasıyla uluslararası seviyede INTERPOL tarafından aranan ve KKTC Bakanlar Kurulu tarafından yasaklı göçmen ilan edilen Şehriban Toptal, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün akşam Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklanmıştır” ifadeleri kullanıldı. 

Toptal'ın Türkiye'ye iade edileceği bildirildi.


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