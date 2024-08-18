Interpol'ün aradığı uluslararası suç örgütü lideri Toptal Lefkoşa’da yakalandı
Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL) uluslararası suç örgütü lideri olarak aradığı Gürcistan vatandaşı Şehriban Toptal Lefkoşa'da yakalanarak tutuklandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir örgüt lideri daha yakalandı. Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından “uluslararası suç örgütü kurmak” suçlamasıyla yakalama kararı olan Şehriban Toptal, KKTC polisi tarafından dün akşam Lefkoşa'da yakalanarak tutuklandı.
KKTC polisi tarafından yapılan açıklamada, “Organize suç örgütü kurma, büyük miktarda narkotik maddeleri yasadışı olarak satın alıp depolama ve satma, sonrasında da emlak ve diğer işlemler yoluyla yasadışı gelir aklama suçlamasıyla uluslararası seviyede INTERPOL tarafından aranan ve KKTC Bakanlar Kurulu tarafından yasaklı göçmen ilan edilen Şehriban Toptal, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün akşam Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.
Toptal'ın Türkiye'ye iade edileceği bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sahibi uyurken ayak parmağını kemirdi, hayatını kurtardı
- 450 TL'lik yemek için 100 bin TL bahşiş bırakmıştı
- Ali Koç'a saldıran zanlı için karar verildi
- Aydemir Akbaş'ın cenazesinde arbede çıktı
- ‘Hayatımda böyle bir rezillik görmedim’
- Ünlü psikiyatriste çocuk kaçırma davası
- Rusya'daki depremin ardından yanardağ patladı!
- Buna ayıp derler...
- Beşiktaş'ın stadında büyük değişim!
- Eski Bakan, yer kapma yarışını kazanamamış!