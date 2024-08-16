'Kamuda işe yerleştirme' vaadiyle dolandırıcılık yapan kişi yakalandı

Yayınlanma: 16.08.2024 - 10:54

Güncelleme: 16.08.2024 - 10:54

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu kurumlarında işe yerleştirme, adliyede tanıdıkları olduğundan dosya takibi yapacağı vaatleri ve kendisini dernek çalışanı olarak tanıtarak İzmir, Diyarbakır, Bafra, Alaçam ve Akhisar'da insanları dolandırarak maddi kazanç elde eden, nitelikli dolandırıcılık suçundan 31 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 6 aydır arandığından sürekli adres değiştiren T. M.'yi Bafra’da saklandığı akrabasına ait evde yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.