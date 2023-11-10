Interpol'un aradığı zanlı Şanlıurfa’da yakalandı
Şanlıurfa'da narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Zanlı, işlemeleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadelede ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, aranan şahısların yakalanması için yapılan çalışmalarda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu A.K.M.'yi operasyon sonucu yakaladı.
Zanlı, işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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