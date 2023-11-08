Şanlıurfa'da korkunç kaza... Otomobil ile TIR çarpıştı!

Karaköprü ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 08.11.2023 - 15:21
Şanlıurfa'da korkunç kaza... Otomobil ile TIR çarpıştı!
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Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi Buluntu Hoca Bulvarı Kavşağı'nda, henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 AAY 631 plakalı otomobil ile 63 KH 879 plakalı TIR çarpıştı.

Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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