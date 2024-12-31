İntihar denilmişti: Katili 'eniştesi' çıktı

Yayınlanma: 31.12.2024 - 15:54

Güncelleme: 31.12.2024 - 15:54

Edinilen bilgiye göre intihar olarak bildirilen olay ile ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışma çerçevesinde yabancı uyruklu R.G.’nin (21) tartışma yaşadığı eniştesi M.G. (40) tarafından öldürüldüğü belirlendi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda M.G. suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.